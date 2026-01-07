Ignacio Cornejo recuperó sensaciones en la primera parte de la Etapa Maratón

El piloto chileno Ignacio Cornejo recuperó sensaciones luego de rematar en la sexta posición de la cuarta etapa del Rally Dakar 2026, la primera de la etapa Maratón, realizada en un circuito en las inmediaciones de Alula.

El competidor oriundo de Iquique logró un tiempo de 4h35'09" para los 417 kilómetros de especial y situarse a 3'13" del ganador de la prueba, el español Tosha Schareina.

Con este resultado, Cornejo se mantuvo en la octava posición con un tiempo total de 17h07'41", situándose a 22'01" del mencionado Schareina, líder de la general.

En tanto, el nacional Ruy Barbosa mantuvo su buen nivel y este miércoles remató en la 16ª posición con un crono de 4h58'04" para instalarse en la 15ª ubicación del total con 18h46'22".

Mientras que Tomás de Gavardo remató 31° con un tiempo de 5h47'35" para ubicarse 29° en la general con 20h33'55'.

Para este jueves 8 se espera la segunda parte de la Etapa Maratón, la cual incluye 356 kilómetros de especial y 58 de enlace entre las localidades de Alula y Hail.