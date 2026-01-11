Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.0°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

José Ignacio Cornejo retrocedió un puesto tras la séptima etapa del Dakar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

De todas formas, el chileno sigue luchando en el Top 10 general.

José Ignacio Cornejo retrocedió un puesto tras la séptima etapa del Dakar
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El piloto chileno José Ignacio Cornejo remató en el noveno puesto en la séptima etapa en el Rally Dakar 2026, resultado que le significó un retroceso en la tabla general de las motos GP en Arabia Saudita.

El iquiqueño hizo un tiempo de 04:10:06' para el tramo de 877 kilómetros y quedó a 09' 10'' del ganador, el argentino Luciano Benavides (KTM)

Cornejo pasó del quinto al sexto puesto en la general, ubicándose a 33' 25'' del líder de la competencia, el australiano Daniel Sanders (KTM), quien hoy finalizó en el cuarto lugar.

El otro chileno en competencia, Ruy Barbosa, en tanto, terminó en el puesto 17 (a 26' 20'') y es decimotercero en la general.

La octava estapa del Dakar contará con 481 kilómetros de especial, siendo la más larga de toda la competencia y se disputará este lunes 12 de enero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada