José Ignacio Cornejo retrocedió un puesto tras la séptima etapa del Dakar

El piloto chileno José Ignacio Cornejo remató en el noveno puesto en la séptima etapa en el Rally Dakar 2026, resultado que le significó un retroceso en la tabla general de las motos GP en Arabia Saudita.

El iquiqueño hizo un tiempo de 04:10:06' para el tramo de 877 kilómetros y quedó a 09' 10'' del ganador, el argentino Luciano Benavides (KTM).

Cornejo pasó del quinto al sexto puesto en la general, ubicándose a 33' 25'' del líder de la competencia, el australiano Daniel Sanders (KTM), quien hoy finalizó en el cuarto lugar.

El otro chileno en competencia, Ruy Barbosa, en tanto, terminó en el puesto 17 (a 26' 20'') y es decimotercero en la general.

La octava estapa del Dakar contará con 481 kilómetros de especial, siendo la más larga de toda la competencia y se disputará este lunes 12 de enero.