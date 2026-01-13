Lucas del Río se mantuvo en posición de podio tras la novena etapa del Dakar

El piloto chileno Lucas del Río sostuvo su posición de podio en el Rally Dakar 2026 luego de una compleja novena etapa donde terminó en la décima posición de la Categoría Challenger.

El competidor nacional hizo un tiempo de 4h45'46" para los 410 kilómetros de recorrido que se corrieron entre Wadi Ad Dawasir y el Campamento Base, quedando a 36'49" del ganador de la prueba, el neerlandés Paul Spierings.

Este resultado le valió a Del Río mantenerse tercero en la clasificación general con un crono total de 41h44'37", a 57'34" del líder, el español Pau Navarro.

En tanto, el también chileno Ignacio Casale remató este martes en la novena posición con un crono de 4h39'55" para ubicarse séptimo en la general con un total de 42h50'32".

Para este miércoles se espera la décima etapa entre el Campamento Refugio y la localidad de Bisha, con 371 kilómetros de especial y 47 de enlace.