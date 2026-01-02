Ruy Barbosa pasó las verificaciones y ya está a pocas horas de largar su primer Rally Dakar

La Honda CRF-450 de Ruy Barbosa ya se encuentra oficialmente habilitada y con todo en regla para largar lo que será la nueva edición del Rally Dakar 2026, como parte del equipo HT Rally Raid.

Tras superar las verificaciones técnicas y administrativas en Arabia Saudita, Ruy ya sólo espera el momento de largar lo que será el prólogo en Yanbu, el sábado 3 de enero. Dicha instancia es más bien acotada en cuanto kilómetros, pero requiere lo mejor del pilotaje, pues definirá el orden de largada del domingo, que estratégicamente puede hacer grandes diferencias en la carrera.

El piloto ya cuenta con una primera puesta a punto en tierras arábicas, pues los competidores ya vivieron una instancia previa de Shakedown: "Probamos la moto. Por ahora está todo bien. Hicimos alrededor de 30 kilómetros o un poco más, así que día positivo. Ahora empieza lo de verdad", aseguró Ruy Barbosa.

Así, el dorsal 41 y la armada chilena se preparan para mañana temprano (madrugada en Chile por la diferencia horaria) dar inicio a la competencia de rally cross country más importante, dura y extrema del mundo.