Ruy Barbosa será operado este miércoles por dura lesión sufrida en el Rally Dakar

El piloto chileno Ruy Barbosa será sometido a una operación en su hombro este miércoles, debido a una dura lesión que sufrió por la caída que tuvo en la etapa 10 del Rally Dakar la semana pasada en Arabia Saudita.

Según información de Cooperativa Deportes, Barbosa llegó a Chile este martes y fue de inmediato al doctor, ya que no se le pasaron los dolores pese al tratamiento que recibió en tierras árabes, y encontraron que tenía rotos los ligamentos y tendones del hombro.

Debido a esta situación, el motociclista de 25 años se someterá a un procedimiento quirúrgico en un horario por confirmar.

El accidente de Barbosa fue el 14 de enero, una caída justo en el tramo que unía el campamento refugio con Bisha, terminando de forma anticipada su primera participación en el Rally Dakar.