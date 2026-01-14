Ruy Barbosa sufrió dura caída y abandonó la décima etapa del Dakar

Una jornada amarga vivió el rally nacional este miércoles en Arabia Saudita. Ruy Barbosa, quien cumplía una destacada actuación en el Dakar 2026, se vio forzado a abandonar la décima etapa de la competencia tras sufrir una fuerte caída a la altura del kilómetro 307 de la especial.

El chileno llegaba a esta jornada en un expectante tercer lugar de la clasificación general en la categoría Rally 2. Sin embargo, el accidente le provocó intensos dolores en el hombro derecho que hicieron imposible que pudiera completar el tramo cronometrado, obligándolo a retirarse de la etapa.

Esta deserción tuvo un costo deportivo inmediato: Barbosa cedió su lugar en el podio provisional al polaco Konrad Dabrowski.

En la parte alta de la serie Rally 2, la lucha se encendió. El estadounidense Preston Campbell se mantiene como líder, pero su ventaja se redujo drásticamente. El esloveno Toni Mulec recortó 14'05'' en esta jornada, quedando a solo 3'23'' de la punta, poniendo emoción al cierre de la prueba más dura del mundo.