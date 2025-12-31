Ruy Barbosa ya aterrizó en Arabia Saudita para preparar su primer Rally Dakar

Con el número 41 en su moto (coincidentemente a la inversa del tradicional 14 que lo caracteriza en su carrera), el piloto chileno Ruy Barbosa ya se encuentra en Arabia Saudita para dar inicio a su primera experiencia en el Rally Dakar.

El piloto nacional de 27 años, con importante experiencia en Enduro, cambia de categoría y pasa a integrar el selecto grupo de tres chilenos que correrán el Rally Dakar 2026 en la categoría Motos, junto a Ignacio Cornejo y Tomás de Gavardo.

Con una óptima preparación en cuanto a kilómetros de entrenamiento en el norte de Chile, sumado a las tres fechas del Mundial de Rally 2025, donde corrió con muy buenos resultados en la categoría Rally2, Ruy Barbosa llega con interesantes expectativas para enfrentar su primera experiencia en una de las carreras más duras y extremas del mundo.

La edición 2026 del Dakar se disputará por séptimo año consecutivo en Arabia Saudita entre el 3 y 17 de enero.

A bordo de su Honda CRF-450 y como parte del equipo HT Rally Raid, Ruy Barbosa ya se encuentra listo y a la espera de superar las verificaciones técnicas y administrativas para largar lo que, hasta ahora, será la experiencia más importante de su carrera como piloto en la categoría Rally Raid.

“Primer día, acabamos de llegar y feliz, es un sueño hecho realidad. Soñé mucho tiempo con esto y ya estamos acá, después de mucho trabajo. Mañana vamos a probar la moto; el equipo está instalado detrás del equipo oficial de Honda, así que aún no lo puedo creer. Estoy ansioso de que esto comience y hay muchísima gente, hartos amigos del Enduro. Los invito a seguirnos en la carrera a partir del 3 de enero”, comentó un entusiasmado Ruy Barbosa.