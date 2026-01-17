José Ignacio Cornejo finalizó séptimo en la clasificación general del Rally Dakar 2026

Al igual que el año anterior, el piloto chileno José Ignacio Cornejo cerró su participación en el Rally Dakar 2026 en el séptimo lugar en la clasificación general de motos después de completar en la octava posición la última etapa cronometrada en Yanbu.

Pese a las dificultades en los tramos decisivos, el iquiqueño mantuvo la consistencia necesaria para sostener su lugar a una hora, 39 minutos y 50 segundos del argentino Luciano Benavides, quien se adjudicó el trofeo mayor por 49:00:41, sacando una diferencia de apenas dos segundos con el estadounidense Ricky Brabec.

En cuanto al último trazado de 105 kilómetros de especial, "Nacho" Cornejo registró un tiempo de 52 minutos y 14 segundos. El nacional quedó a poco más de tres minutos del vencedor del día, el español Edgar Canet, quien lideró el tramo final de la prueba.

Por su parte, Tomás de Gavardo acabó en la vigesimosexta ubicación de la categoría con un tiempo general de 59:50:01 después de cerrar la etapa en Arabia Saudita con un tiempo de 58 minutos y 31 segundos en el vigesimoquinto sitio.