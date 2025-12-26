Rodeo Clasificatorio Escolar Centro Norte se llevará a cabo este fin de semana en Pirque

Este fin de semana se llevará a cabo en la Medialuna del Parque "Vicente Huidobro", comuna de Pirque, el Rodeo Clasificatorio Escolar Centro Norte. 35 colleras son las que participarán en el evento realizado por la Asociación Cordillera.

Las colleras que este fin de semana accedan al tercer animal tendrán un cupo en la Final Escolar 2026, que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo del próximo año en Rancagua.

Además, los ganadores conseguirán el derecho a participar en los Rodeos Clasificatorios de sus respectivas zonas de cara al 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

Programa del Clasificatorio Escolar Zona Centro Norte:

• Sábado 27 de diciembre:

o 09:00 horas: Primera Serie Libre.

o Tarde: Segunda Serie Libre.

• Domingo 28 de diciembre:

o 10:00 horas: Tercera Serie Libre

o Mañana - Competencia de Movimiento a la Rienda (Femenino y Masculino - sistema B)

o Tarde - Serie de Campeones

o A continuación - Premiación, dividida en escolares básico y media.

El Clasificatorio Zona Centro Sur, que se disputó en el mes de noviembre en San Carlos, fue ganado por los jinetes Andrés Rojas y Patricio Vidal (Asociación Bío Bío) en los lomos de Cabalgata y Ejecutante con 29 puntos buenos.

El clasificatorio Escolar Zona Centro Norte será transmitido por streaming a través de la cuenta de YouTube de Ecos Sonido e Imagen.