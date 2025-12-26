Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.7°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Rodeo | Clasificatorios

Rodeo Clasificatorio Escolar Centro Norte se llevará a cabo este fin de semana en Pirque

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Son 35 colleras las que participarán en el evento realizado por la Asociación Cordillera, el cual se realizará en la medialuna Parque "Vicente Huidobro".

Rodeo Clasificatorio Escolar Centro Norte se llevará a cabo este fin de semana en Pirque
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este fin de semana se llevará a cabo en la Medialuna del Parque "Vicente Huidobro", comuna de Pirque, el Rodeo Clasificatorio Escolar Centro Norte. 35 colleras son las que participarán en el evento realizado por la Asociación Cordillera.

Las colleras que este fin de semana accedan al tercer animal tendrán un cupo en la Final Escolar 2026, que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo del próximo año en Rancagua.

Además, los ganadores conseguirán el derecho a participar en los Rodeos Clasificatorios de sus respectivas zonas de cara al 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

Programa del Clasificatorio Escolar Zona Centro Norte:

• Sábado 27 de diciembre:
o 09:00 horas: Primera Serie Libre.
o Tarde: Segunda Serie Libre.

• Domingo 28 de diciembre:
o 10:00 horas: Tercera Serie Libre
o Mañana - Competencia de Movimiento a la Rienda (Femenino y Masculino - sistema B)
o Tarde - Serie de Campeones
o A continuación - Premiación, dividida en escolares básico y media.

El Clasificatorio Zona Centro Sur, que se disputó en el mes de noviembre en San Carlos, fue ganado por los jinetes Andrés Rojas y Patricio Vidal (Asociación Bío Bío) en los lomos de Cabalgata y Ejecutante con 29 puntos buenos.

El clasificatorio Escolar Zona Centro Norte será transmitido por streaming a través de la cuenta de YouTube de Ecos Sonido e Imagen. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada