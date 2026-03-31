Con Chile como protagonista: Se oficializó el calendario de la Copa Mundial de Naciones de Rugby 2026

La Copa Mundial de Naciones de Rugby 2026 oficializó este martes su calendario de su primera edición, donde Chile dirá presente como una de las escuadras protagonistas.

Los Cóndores enfrentarán a Rumania el próximo 4 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, en un duelo que abrirá su participación en el certamen, cuya jornada inaugural se disputará en distintas ciudades del continente.

El torneo reunirá a 12 selecciones clasificadas al Mundial de Australia 2027, divididas en dos grupos de seis equipos.

Chile integrará la zona A de América y el Pacífico junto a Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Samoa y Tonga. El grupo B de Europa, Asia y África , comprende a Georgia, Hong Kong (China), Portugal, Rumania, España y Zimbabue.

El conjunto nacional se medirá ante los rivales del otro grupo durante las julio y noviembre.

El formato incluye una tabla general a lo largo del año, en la que cada selección sumará puntos en sus respectivos partidos. Al término de la fase grupal, los dos mejores de cada grupo definirán al campeón de este certamen.