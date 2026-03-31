Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Rugby | Los Cóndores

Con Chile como protagonista: Se oficializó el calendario de la Copa Mundial de Naciones de Rugby 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo nacional abrirá su participación como local y formará parte del grupo A de América y el Pacífico

Con Chile como protagonista: Se oficializó el calendario de la Copa Mundial de Naciones de Rugby 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Copa Mundial de Naciones de Rugby 2026 oficializó este martes su calendario de su primera edición, donde Chile dirá presente como una de las escuadras protagonistas.

Los Cóndores enfrentarán a Rumania el próximo 4 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, en un duelo que abrirá su participación en el certamen, cuya jornada inaugural se disputará en distintas ciudades del continente.

El torneo reunirá a 12 selecciones clasificadas al Mundial de Australia 2027, divididas en dos grupos de seis equipos.

Chile integrará la zona A de América y el Pacífico junto a Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Samoa y Tonga. El grupo B de Europa, Asia y África , comprende a Georgia, Hong Kong (China), Portugal, Rumania, España y Zimbabue.

El conjunto nacional se medirá ante los rivales del otro grupo durante las julio y noviembre.

El formato incluye una tabla general a lo largo del año, en la que cada selección sumará puntos en sus respectivos partidos. Al término de la fase grupal, los dos mejores de cada grupo definirán al campeón de este certamen.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada