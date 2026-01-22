Inauguraron en Chile el gimnasio de rugby más moderno de Sudamérica

Chile dio un paso clave en la preparación de Los Cóndores de cara al próximo Mundial de Australia 2027, ya que inauguró el Gimnasio Chile Rugby, un centro de entrenamiento más moderno de Sudamérica en el marco de la alianza entre Matrix Fitness y Chile Rugby.

El recinto fue producto de una inversión superior a los 300 mil dólares dentro de un espacio de 360 metros cuadrados. Incluso, la marca puso a disposición de las selecciones Cóndores, Cóndores 7s, Manque Rugby y Selknam Rugby equipamiento de última generación.

"El desarrollo del rugby chileno necesita aliados estratégicos que estén a la altura del desafío internacional que enfrentamos. Contar con el gimnasio más moderno de Sudamérica es un paso clave en la preparación de Los Cóndores de cara a Australia", señaló Cristián Rudloff, presidente de la Federación de Rugby de Chile.

Por su parte, Nicolás Gazzolo, gerente comercial de Matrix Fitness Chile, destacó la relevancia de esta alianza en el desembarco de la marca en el país. "Chile es un mercado estratégico para Matrix Fitness.

"Nuestra alianza con Chile Rugby refleja nuestro compromiso con el alto rendimiento, la innovación y el desarrollo del deporte nacional. Queremos que los jugadores entrenen con la mejor tecnología disponible a nivel mundial, y así estén preparados para el desafiante calendario de los próximos años", afirmó.