Los Cóndores conocieron su camino para el Mundial de Rugby 2027

Este lunes, la selección chilena de rugby conoció su camino para lo que será la participación en el Mundial de Australia de 2027, segundo certamen consecutivo en el que dirán presentes después de lo que fue su periplo en Francia 2023.

Los Cóndores tendrán su ansiado debut ante Nueva Zelanda el sábado 2 de octubre a las 02:15 horas de nuestro país (05:15 GMT) en el Perth Stadium.

Posteriormente, se enfrentarán a Hong Kong el sábado 9 de octubre a las 05:15 horas (08:15 GMT) en el North Queensland Stadium de la ciudad de Townsville.

Finalmente, cerrará la fase de grupos ante los anfitriones, Australia, el sábado 16 de octubre a las 01:10 horas (04:10 GMT) en el Brisbane Stadium.

También entregaron detalles de la venta de entradas, la cual comenzará el 18 de febrero y cerrará el 4 de marzo de este año para quienes estén registrados en la página oficial del Mundial antes del 17 de febrero.