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Tópicos: Deportes | Rugby | Los Cóndores

Los Cóndores quieren cerrar con broche de oro la primera ventana de la Nations Cup

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

La selección chilena enfrenta a Georgia en la primera ventana de la Nations Cup.

Los Cóndores quieren cerrar con broche de oro la primera ventana de la Nations Cup
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La selección chilena de rugby volverá a la cancha esta tarde a contar de las 13:00 horas (17:00 GMT) para enfrentar a su símil de Georgia por la tercera ronda de la Nations Cup, en un partido que estuvo colgando de un hilo.

Es que a raíz del temporal que se avizoraba para gran parte del país, se especuló con la posibilidad de suspender el duelo programado originalmente para las 18:00 horas en el estadio La Portada, en La Serena.

No obstante, finalmente se optó por llevarlo a cabo en Centro de Alto Rendimiento del Rugby ubicado en el Parque Mahuida de Santiago, pero sin la presencia de público en las tribunas.

Los Cóndores llegan al encuentro como líderes de su zona gracias a los triunfos sobre Rumania y Hong Kong, mientras que que el elenco del Cáucaso también ganó en sus anteriores cotejos.

En caso de quedarse con la victoria, el combinado nacional sostendrá su sitial de privilegio al término de la ventana de julio, mirando de reojo sus choques de noviembre por las fechas restantes de la competición.

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