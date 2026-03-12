El salto de Vicente López del fútbol a Los Cóndores: "Lo más difícil fue acostumbrarme a los golpes"

Tras decir presente con Los Cóndores Seven, el chileno Vicente López Burrull (23 años) contó algunos detalles de su transición desde el fútbol profesional al rugby, un enorme giro tanto en su carrera deportiva como en su vida.

López, que en el The Mackay School de Viña del Mar practicó ambas disciplinas, realizó las divisiones inferiores de fútbol en Unión Española para luego pasar a AC Barnechea, club donde debutó como profesional en el Ascenso (2022), aunque mayormente compitió en el Fútbol Joven.

Sin embargo, contó a Rugby Chile que "tras firmar en Celaya (México) tuve problemas con mi pase de jugador y me quedé sin poder jugar. Fueron meses de volver a probarme en varios equipos, soportando situaciones bastante complejas".

"Tuve un sueño, una señal divina, en la cual me veía representando a Chile en lo más alto del rugby Seven. Por más extraño que suene, en el mismísimo momento en que tuve esa visión dejé todo para seguirla. Hablé con mis viejos y, como siempre, me bancaron y confiaron en mi capacidad de reinventarme", relató.

El otrora lateral ya sumó valiosa experiencia en el rugby: Fiel a sus primeros pasos a nivel escolar, actualmente milita en Old Mackayans y con Los Cóndores acaba de ser subcampeón del Tri Nations de Vancouver, donde Chile jugó con el local Canadá y Japón.

"Lo más difícil fue acostumbrarme a los golpes. Durante mucho tiempo trataba de evitarlos lo más posible, hasta que me di cuenta de que eso no solo me iba a perjudicar a mí, sino también a mi equipo", agregó.

López señaló que también debió acostumbrarse a las reglas del rugby: "Tenía noción de casi todo, pero ejecutaba muchas cosas de mala forma. Sigo en el proceso de pulir mis ejecuciones de pases, tackles y ahora lanzamientos de línea".

En cuanto a una comparación con el fútbol, personalmente considera que hay "una competencia mucho más sana en el rugby, que te lleva a esforzarte más. Existe mucho respeto, lo que te permite enfocarte 100 por ciento en dar lo mejor de ti".

"Respeto a tu bandera, a tu equipo, a tu familia, al rival y a ti mismo. Eso eleva el nivel de la competencia, porque el único foco está en el juego. Lo mediático y lo económico no tienen tanto peso como en el fútbol", complementó.

Finalmente, Vicente señaló que el cambio de disciplina lo benefició "no solo como deportista, sino también como persona. Me devolvió las ganas de competir sanamente y de esforzarme por conseguir metas sin factores externos tomando protagonismo".