Deportes | Rugby | Seven a Side

Reñaca acogerá la 38ª edición del Seven Internacional de Viña del Mar

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El evento se realizará este fin de semana en el Colegio Mackay.

Reñaca acogerá la 38ª edición del Seven Internacional de Viña del Mar
Reñaca se prepara para recibir una nueva edición del Seven Internacional de Viña del Mar, el certamen de rugby reducido más prestigioso de la región a realizarse entre el 9 y el 11 de enero con 24 equipos nacionales y argentinos en las canchas del Colegio Mackay.

La competencia contempla dos instancias: 12 equipos en el cuadro principal y 12 en la fase clasificatoria, que se disputará el viernes 9 de enero y entregará 4 cupos para la competencia definitiva del fin de semana.

El cuadro principal confirmado reúne a los mejores exponentes del rugby seven nacional e internacional. Destaca la presencia de Old Boys, actual tricampeón del torneo, que buscará extender su dominio en Reñaca. Los anfitriones Old Mackayans también estarán presentes en esta instancia.

La Asociación de Rugby de Santiago (ARUSA) tendrá una nutrida representación con COBS, Old Reds, PWCC y Stade Français, mientras que a nivel regional competirán Sporting RC de Valparaíso y Old Johns del Biobío.

La presencia trasandina garantiza el carácter internacional del certamen. Desde Argentina llegarán Newman, Marista RC, Palermo Bajo y CPBM, equipos que prometen elevar el nivel competitivo y mantener la tradición de confrontación argentino-chilena que caracteriza a este torneo.

En la fase previa, en tanto, estarán CD Alumni, Seminario, Old Locks, Los Lobos de Puerto Montt, Lagartos RC, Old Anglonians, Curicó RC, Universidad Católica, All Brads y Austral de Valdivia conforman la representación continental, mientras que Mata Aito desde Rapa Nui y el equipo invitado Cannon 7s completan el cuadro.

