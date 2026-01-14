Campeón amateur y Kyrgios rompió una raqueta: El "1 Point Slam" en Australia

El Abierto de Australia volvió a vibrar con el mini torneo "1 Point Slam", que reunió a profesionales del más alto nivel y algunos tenistas profesionales en el mítico Rod Laver Arena.

Como el propio nombre indica, la modalidad es de juegos de eliminación a un único punto y sorteo para definir quién sirve.

El monarca fue el tenista amateur Jordan Smith, quien dejó en el camino a grandes nombres como Jannik Sinner (2° ATP) y Amanda Anisimova (4ª WTA).

Smith venció en la final a la profesional taiwanesa Joanna Garland (117ª) y se adjudicó el gran premio de un millón de dólares australianos (alrededor de $591.561.000 de pesos chilenos).

Entre las imágenes destacadas del "1 Point Slam" estuvo el rápido adiós de Coco Gauff en la segunda ronda, fallando la única opción de saque para los profesionales con un tiro que se quedó en la red.

Luego el local Nick Kyrgios quedó eliminado tras errar la devolución al servicio de Garland y destrozó su raqueta contra el piso, aunque todo entre risas y un evidente aporte al show.