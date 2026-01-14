Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.5°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Campeón amateur y Kyrgios rompió una raqueta: El "1 Point Slam" en Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El llamativo mini torneo en el Abierto de Australia destacó en su segunda edición.

Campeón amateur y Kyrgios rompió una raqueta: El
 EFE / Captura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Abierto de Australia volvió a vibrar con el mini torneo "1 Point Slam", que reunió a profesionales del más alto nivel y algunos tenistas profesionales en el mítico Rod Laver Arena.

Como el propio nombre indica, la modalidad es de juegos de eliminación a un único punto y sorteo para definir quién sirve.

El monarca fue el tenista amateur Jordan Smith, quien dejó en el camino a grandes nombres como Jannik Sinner (2° ATP) y Amanda Anisimova (4ª WTA).

Smith venció en la final a la profesional taiwanesa Joanna Garland (117ª) y se adjudicó el gran premio de un millón de dólares australianos (alrededor de $591.561.000 de pesos chilenos).

Entre las imágenes destacadas del "1 Point Slam" estuvo el rápido adiós de Coco Gauff en la segunda ronda, fallando la única opción de saque para los profesionales con un tiro que se quedó en la red.

Luego el local Nick Kyrgios quedó eliminado tras errar la devolución al servicio de Garland y destrozó su raqueta contra el piso, aunque todo entre risas y un evidente aporte al show.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada