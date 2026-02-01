Histórico: Alcaraz se coronó en Australia ante Djokovic y completó los cuatro Grand Slams
El murciano se convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar todos los "majors".
Es su séptimo título de en esta categoría.
El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) alcanzó la gloria definitiva este domingo tras conquistar el Abierto de Australia, el único "Major" que le faltaba en sus vitrinas, tras imponerse al serbio Novak Djokovic (4°) por parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.
Con la presencia de Rafael Nadal en las tribunas del "Rod Laver" Arena, el murciano se convirtió con 22 años y 272 días en el más joven de la historia que conquistó los cuatro Grand Slams, un hito del que solo nueve deportistas pueden vanagloriarse.
Pese a ello, el inicio del encuentro fue un monólogo del un balcánico que, a sus 38 años, exhibió un nivel que recordó sus mejores tiempos para cerrar la primera manga con un contundente 6-2 después de ausentarse por dos años de una final.
Alcaraz se quitó los nervios de encima y en el segundo episodio castigó con su derecha para igualar el partido con el mismo marcador.
La amenaza de lluvia obligó a cerrar el techo del recinto, pero la interrupción pareció no afectar al español en su odisea para conquistar el trofeo oceanico, consiguiendo un quiebre para ponerse 6-3 en la tercera manga.
En el cuarto y definitivo parcial, ambos jugadores elevaron el nivel a una intensidad frenética; Djokovic resistió salvando seis puntos de quiebre, pero Alcaraz asestó el golpe final en el undécimo juego para luego sellar la victoria y desplomarse sobre el cemento australiano.
Con este triunfo, el murciano firmó su séptimo título Major tras ganar 7 de las 8 finales que ha disputado y se une al selecto club de leyendas que han ganado los cuatro grandes junto a nombres como Andre Agassi, Roger Federer, Nadal y el propio Djokovic.