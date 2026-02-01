Histórico: Alcaraz se coronó en Australia ante Djokovic y completó los cuatro Grand Slams

El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) alcanzó la gloria definitiva este domingo tras conquistar el Abierto de Australia, el único "Major" que le faltaba en sus vitrinas, tras imponerse al serbio Novak Djokovic (4°) por parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

Con la presencia de Rafael Nadal en las tribunas del "Rod Laver" Arena, el murciano se convirtió con 22 años y 272 días en el más joven de la historia que conquistó los cuatro Grand Slams, un hito del que solo nueve deportistas pueden vanagloriarse.

Pese a ello, el inicio del encuentro fue un monólogo del un balcánico que, a sus 38 años, exhibió un nivel que recordó sus mejores tiempos para cerrar la primera manga con un contundente 6-2 después de ausentarse por dos años de una final.

Alcaraz se quitó los nervios de encima y en el segundo episodio castigó con su derecha para igualar el partido con el mismo marcador.

La amenaza de lluvia obligó a cerrar el techo del recinto, pero la interrupción pareció no afectar al español en su odisea para conquistar el trofeo oceanico, consiguiendo un quiebre para ponerse 6-3 en la tercera manga.

En el cuarto y definitivo parcial, ambos jugadores elevaron el nivel a una intensidad frenética; Djokovic resistió salvando seis puntos de quiebre, pero Alcaraz asestó el golpe final en el undécimo juego para luego sellar la victoria y desplomarse sobre el cemento australiano.

Con este triunfo, el murciano firmó su séptimo título Major tras ganar 7 de las 8 finales que ha disputado y se une al selecto club de leyendas que han ganado los cuatro grandes junto a nombres como Andre Agassi, Roger Federer, Nadal y el propio Djokovic.