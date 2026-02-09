Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Tabilo y Garin sacan cuentas alegres: Así quedó el ranking de los chilenos tras la actualización de la ATP

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El zurdo está a la espera de su estreno en el ATP de Buenos Aires.

Tabilo y Garin sacan cuentas alegres: Así quedó el ranking de los chilenos tras la actualización de la ATP
Una actualización con movimientos dispares trajo este lunes el ranking de la ATP para los tenistas chilenos dado que en la parte alta los dos principales exponentes nacionales lograron importantes ascensos luego de una semana donde no vieron acción en circuito por su participación con el elenco nacional de Copa Davis.

Alejandro Tabilo, quien se mantiene firme como el número uno de Chile, logró subir dos casilleros para ubicarse en el puesto 71°.

Mientras Cristian Garin también registró un saldo positivo al trepar tres peldaños, situándose como la 89° mejor raqueta del mundo.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para la legión nacional. Tomás Barrios y Nicolás Jarry registraron descensos en la clasificación. El chillanejo bajó dos puestos para quedar 114°, mientras que el "Príncipe" retrocedió tres lugares, posicionándose en la casilla 143°.

En lo que respecta al top ten, la parte alta del ranking se mantuvo con escasas variaciones. El único cambio de relevancia lo protagonizó el canadiense Felix Auger-Aliassime, quien desplazó del sexto lugar al australiano Alex de Miñaur.

El listado mundial continúa encabezado por el español Carlos Alcaraz, seguido muy de cerca por el italiano Jannik Sinner (2°) y el serbio Novak Djokovic (3°), quienes completan el podio del tenis profesional.

Ranking de la ATP

  • 1° Carlos Alcaraz (España) 13.150 (0)
  • 2° Jannik Sinner (Italia) 10.300 puntos (0)
  • 3° Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (0)
  • 4° Alexander Zverev (Alemania) 4.605 (0)
  • 5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0)
  • 6° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.950 (+2)
  • 7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.940 (0)
  • 8° Alex de Miñaur (Australia) 3.835 (-2)
  • 9° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.560 (0)
  • 10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.235 (0)

Los chilenos en el ranking

  • 71° Alejandro Tabilo 774 (+2)
  • 89° Cristian Garin 656 (+3)
  • 114° Tomás Barrios 546 (-2)
  • 143° Nicolás Jarry 441 (-3)
  • 321° Matías Soto 157 (+2)
  • 700° Daniel Núñez 46 (-2)
  • 791° Benjamín Torrealba 35 (-5)
  • 949° Diego Fernández 20 (-1)
  • 980° Nicolás Villalón 18 (+2)

