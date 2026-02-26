Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago15.9°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | ATP de Chile

¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Sebastián Báez en los cuartos de final del Chile Open?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La primera raqueta nacional enfrentará al verdugo de Cristian Garin.

¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Sebastián Báez en los cuartos de final del Chile Open?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Alejandro Tabilo (42° en el ranking mundial) se medirá ante el argentino Sebastián Báez (52°) en los cuartos de final del  Chile Open, torneo ATP 250 que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

El nacido en Toronto llegó a esta instancia tras tras una gran remontada ante el trasandino Thiago Tirante, por 4-6, 6-3 y 6-3.

Por su parte, Báez fue verdugo de otro chileno, Cristian Garin (93°), en un partidazo por 7-6(2), 1-6 y 7-5 en dos horas y 39 minutos de partido.

¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo frente a Sebastián Báez?

El cotejo está programado para jugarse este viernes 27 de febrero no antes de las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Court Central "Jaime Fillol".

Podrás ver el partido a través del canal TNT Sports y mediante streaming en el sitio oficial del Chile Open.

También podrás seguir todos los detalles en la transmisión de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada