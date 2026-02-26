¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Sebastián Báez en los cuartos de final del Chile Open?
La primera raqueta nacional enfrentará al verdugo de Cristian Garin.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (42° en el ranking mundial) se medirá ante el argentino Sebastián Báez (52°) en los cuartos de final del Chile Open, torneo ATP 250 que se disputa en San Carlos de Apoquindo.
El nacido en Toronto llegó a esta instancia tras tras una gran remontada ante el trasandino Thiago Tirante, por 4-6, 6-3 y 6-3.
Por su parte, Báez fue verdugo de otro chileno, Cristian Garin (93°), en un partidazo por 7-6(2), 1-6 y 7-5 en dos horas y 39 minutos de partido.
El cotejo está programado para jugarse este viernes 27 de febrero no antes de las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Court Central "Jaime Fillol".
Podrás ver el partido a través del canal TNT Sports y mediante streaming en el sitio oficial del Chile Open.
También podrás seguir todos los detalles en la transmisión de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.