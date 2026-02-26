Síguenos:
Deportes | Tenis | ATP de Chile

La jornada de este jueves 26 de febrero en el ATP de Santiago

Redacción Cooperativa

Cristian Garín y Alejandro Tabilo disputarán octavos de final.

La jornada de este jueves 26 de febrero en el ATP de Santiago
Sigue en vivo y online los resultados del Chile Open, torneo ATP 250 que se disputa en las canchas de San Carlos de Apoquindo.

Court "Jaime Fillol"

- Daniel Vallejo (PAR) vs. Emilio Nava (USA). Segundo set 5-7, 2-2

- Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Elmer Moller (DEN). No antes de las 15:00 horas.

- Cristian Garín (CHI) vs. Sebastián Báez (ARG). No antes de las 18:30 horas.

- Alejandro Tabilo (CHI) vs. Thiago Agustín Tirante (ARG). No antes de las 20:00.

