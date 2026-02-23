Tópicos: Deportes | Tenis | ATP de Chile
La jornada de este lunes 23 de febrero en el ATP de Santiago
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Nicolás Jarry hace su estreno en el torneo que se disputa en San Carlos de Apoquindo.
Sigue en vivo y online los resultados del Chile Open, torneo ATP 250 que se disputa en las canchas de San Carlos de Apoquindo.
Cuadro singles, primera ronda
- Dusan Lajovic (SER) vs. Yannick Hanfmann (ALE), segundo set, 0-6,
- Andrea Pellegrino (ITA) vs. Alex Barrena (ARG), 15:00 horas aprox.
- Francisco Comesaña (ARG) vs. Pedro Martínez (ESP), 16:30 horas aprox.
- Nicolás Jarry (CHI) vs. Dino Prizmic (CRO), 20:00 horas.