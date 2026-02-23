Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.6°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | ATP de Chile

La jornada de este lunes 23 de febrero en el ATP de Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Nicolás Jarry hace su estreno en el torneo que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

La jornada de este lunes 23 de febrero en el ATP de Santiago
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sigue en vivo y online los resultados del Chile Open, torneo ATP 250 que se disputa en las canchas de San Carlos de Apoquindo.

Cuadro singles, primera ronda

- Dusan Lajovic (SER) vs. Yannick Hanfmann (ALE), segundo set, 0-6, 

- Andrea Pellegrino (ITA) vs. Alex Barrena (ARG), 15:00 horas aprox.

- Francisco Comesaña (ARG) vs. Pedro Martínez (ESP), 16:30 horas aprox.

- Nicolás Jarry (CHI) vs. Dino Prizmic (CRO), 20:00 horas.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada