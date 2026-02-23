Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Explosión en Renca: Cifra de fallecidos aumentó a diez

El Ministerio de Salud confirmó el deceso de un paciente internado en la Mutual de Seguridad.

Explosión en Renca: Cifra de fallecidos aumentó a diez
Actualmente, 11 personas permanecen hospitalizadas, siete de ellas en riesgo vital.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que la cifra de fallecidos por la trágica explosión de un camión de gas en General Velásquez con Dorsal, en la comuna de Renca, aumentó a diez personas la tarde de este lunes.

El balance fue entregado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que detalló que la última víctima fatal se encontraba recibiendo atención en la Mutual de Seguridad, donde perdió la vida a raíz de la gravedad de sus lesiones.

La repartición agregó que otras 11 personas se encuentran hospitalizadas en la red pública y privada.

Siete de ellas se mantienen estables dentro de su gravedad, pero aún permanecen en riesgo vital, mientras que otros cuatro pacientes están en unidades de cuidados intermedios.

