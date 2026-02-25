Matías Soto cayó en los octavos de final del dobles en el Chile Open

El chileno Matías Soto y su compañero boliviano Federico Zeballos perdieron en los octavos de final del torneo de dobles del Chile Open, ante la dupla portuguesa de Jaime Faria y Henrique Rocha.

El binomio sudamericano arrancó de buena forma, pero sufrió la remontada de los europeos, que terminaron ganando por 3-6, 6-3 y 12-10 en una hora y 22 minutos de juego.

En cuartos de final, los portugueses enfrentarán a la dupla neozelandesa de James Watt y Finn Reynolds.