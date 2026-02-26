Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | ATP de Chile

Tabilo logró una enorme remontada sobre Tirante y avanzó a cuartos del Chile Open

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Jano" despertó para golpear en momentos clave y seguir en carrera por el título.

El chileno Alejandro Tabilo (68° ATP) sorteó una dura pelea ante el argentino Thiago Tirante (76°) y se llevó una remontada para superar los octavos de final del Chile Open.

"Jano" cosechó un marcador de 4-6, 6-3 y 6-3 en dos horas y siete minutos para instalarse en los cuartos, de paso manteniendo viva la participación local en el torneo categoría 250.

El nacional cometió ciertos fallos ante un Tirante que comenzó firme en el primer set. Finalmente, el trasandino logró quebrar para el 2-1 transitorio que a la postre bastó para llevarse el parcial.

Sin embargo, Tabilo entró encendido al siguiente set, demostrando mayor solidez en sus tiros y servicios, aunque no estuvo exento de una dura batalla para igualar el encuentro.

La raqueta nacional logró su primer quiebre con el 3-1 en la cuenta, pero Tirante le devolvió el golpe inmediatamente. De todas maneras, Tabilo justo después rompió de nuevo y recuperó una ventaja que sostuvo hasta llevarse el set y enviar todo a un tercer y definitivo asalto.

En el parcial definitivo Tabilo mantuvo su buen tranco y complicó a Tirante en diversas ocasiones, aunque lo reñido se mantuvo con buenos momentos para cada uno. El chileno supo golpear en los momentos clave y culminó el encuentro con un gran quiebre que hizo saltar al público en San Carlos de Apoquindo.

De esta manera, Tabilo se citó en cuartos de final con el trasandino Sebastián Báez (52°), quien dejó en el camino al chileno Cristian Garin (93°) por 7-6(2), 1-6 y 7-5.

