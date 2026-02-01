Alcaraz reconoció a Nadal tras ganar el Abierto de Australia: Es un honor que estés viéndome jugar

Luego de coronarse por primera vez en el Abierto de Australia y conquistar los cuatro Grand Slams en su carrera, el tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) reconoció la presencia de su compatriota Rafael Nadal en el "Rod Laver" Arena.

"Es la primera vez que me ves desde que soy profesional, aunque sé que me veías cuando tenía 14 años. Ha sido un honor verte durante los años y ahora, que tú estés aquí viéndome jugar, es un honor", expresó el murciano.

El nuevo campeón también dedicó palabras de respeto hacia Djokovic: "Lo que haces es muy inspirador para los atletas y para todo el mundo, poniendo trabajo duro todos los días. Disfruto tanto al verte jugar y muchas gracias por lo que haces".

Finalmente, Alcaraz agradeció a su equipo: "Nadie sabe lo duro que trabajé para lograr este torneo. Me empujaron para hacer lo que tenía que hacer y ahora tengo este trofeo que es suyo también. No puedo esperar para regresar el año que viene".