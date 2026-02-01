Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago23.7°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz

Alcaraz reconoció a Nadal tras ganar el Abierto de Australia: Es un honor que estés viéndome jugar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Es la primera vez que me ves desde que soy profesional", puntualizó el murciano.

Alcaraz reconoció a Nadal tras ganar el Abierto de Australia: Es un honor que estés viéndome jugar
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de coronarse por primera vez en el Abierto de Australia y conquistar los cuatro Grand Slams en su carrera, el tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) reconoció la presencia de su compatriota Rafael Nadal en el "Rod Laver" Arena.

"Es la primera vez que me ves desde que soy profesional, aunque sé que me veías cuando tenía 14 años. Ha sido un honor verte durante los años y ahora, que tú estés aquí viéndome jugar, es un honor", expresó el murciano.

El nuevo campeón también dedicó palabras de respeto hacia Djokovic: "Lo que haces es muy inspirador para los atletas y para todo el mundo, poniendo trabajo duro todos los días. Disfruto tanto al verte jugar y muchas gracias por lo que haces".

Finalmente, Alcaraz agradeció a su equipo: "Nadie sabe lo duro que trabajé para lograr este torneo. Me empujaron para hacer lo que tenía que hacer y ahora tengo este trofeo que es suyo también. No puedo esperar para regresar el año que viene".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada