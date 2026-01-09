Alcaraz y Sinner: No somos el Big Three, queremos hacer nuestra propia historia

El español Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) y el italiano Jannik Sinner (2°) hablaron en conferencia de prensa previo a su partido de exhibición en Seúl, sobre la marca que quieren dejar en la historia del tenis y no compararse con el "Big Three" que formaron el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

"No podemos compararnos con lo que hizo el 'Big Three', no queremos, somos nosotros mismos y queremos hacer nuestra propia historia", comentó el italiano.

Con respecto a su rivalidad con Alcaraz, el número dos del mundo admitió que jugar contra "Carlitos" es una motivación para él y lo impulsa a ser mejor. "Es genial tenerlo a él, que me empuja al límite, para que ojalá pueda mejorar cada vez que jugamos o cuando lo veo jugar", destacó.

El español también tuvo gratas palabras para su rival, "hemos construido una rivalidad especial, empezando desde Challengers, luego en torneos ATP 250 haciendo nuestra primera final, y de ahí a las finales de los torneos más grandes del mundo. Creo que ambos nos empujamos el uno al otro a ser mejores al cien por cien. Estoy muy feliz de vivir y poder tener esta rivalidad con él", comentó.

El número uno del mundo concluyó que siente gran expectativa por la nueva temporada en 2026 y espera seguir enfrentando a Sinner en las finales de los torneos.