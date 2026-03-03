Carlos Alcaraz y Jannik Sinner compiten en los Premios Laureus 2026

Las autoridades de Madrid y la directiva de los Premios Laureus revelaron este martes los nombres de los deportistas nominados para la edición 2026. La lista de finalistas surgió tras una votación internacional que incluyó a más de mil especialistas, de cara a la ceremonia de entrega que se realizará el próximo 20 de abril en la capital de España.

En la categoría masculina, el tenista español Carlos Alcaraz competirá por el galardón principal frente al piloto español de motociclismo Marc Márquez, el atleta sueco Mondo Duplantis, el tenista italiano Jannik Sinner y el ciclista esloveno Tadej Pogačar. Todos los candidatos firmaron campañas sobresalientes en sus disciplinas durante la temporada pasada.

Por la rama femenina, la futbolista española Aitana Bonmatí, figura de Barcelona, buscará el título a la mejor atleta del año ante competidoras como la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y la nadadora estadounidense Katie Ledecky. En la categoría por equipos, París Saint-Germain y la escudería McLaren Formula One Team asoman como los principales favoritos del curso para quedarse con el trofeo.

La representación sudamericana anotó nombres clave en la papeleta final. El ciclista colombiano Egan Bernal y la atleta venezolana Yulimar Rojas competirán por el trofeo al Regreso Mundial del Año. Además, el tenista brasileño João Fonseca ingresó a la lista de revelaciones, mientras que los deportistas de Brasil, Gabriel Araújo (natación), Yago Dora (surf) y Rayssa Leal (skateboarding), junto a la ecuatoriana Kiara Rodríguez (atletismo adaptado), completaron la nómina en sus diferentes áreas de acción e inclusión.

Durante la presentación oficial, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, subrayó el compromiso de la ciudad con la excelencia atlética, instancia que también contó con las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.