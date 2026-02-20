"Ya me podrías dejar ganar una vez": El reclamo de Khachanov tras caer ante Alcaraz en Doha

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó al ruso Karen Khachanov en los cuartos de final del ATP 500 de Doha, manteniendo su superioridad absoluta sobre el moscovita. Al finalizar el encuentro en Catar, el deportista bromeó con el nivel exhibido por el murciano y le lanzó una frase que sacó risas en la red: "Ya me podrías dejar ganar una vez".

La victoria significó la sexta celebración de Alcaraz en seis enfrentamientos directos contra el ruso. Este registro perfecto del jugador de 22 años se sumó a los invictos que también mantiene frente al australiano Alex de Miñaur y al griego Stefanos Tsitsipas, consolidándose como los adversarios que más veces enfrentó sin conocer la derrota.

El historial de "goleadas tenísticas" del oriundo de El Palmar fue contundente. El seleccionado de España acumuló un bagaje global de 49-0 ante su "top 10" de víctimas predilectas, lista que incluyó triunfos por 5-0 sobre el francés Arthur Rinderknech, el neerlandés Tallon Griekspoor y el serbio Dusan Lajovic, además de un 4-0 ante el argentino Francisco Cerundolo.

Pese a este dominio abrumador sobre ciertos competidores, el panorama cambió al enfrentar a la élite del ranking. El cara a cara de Alcaraz resultó mucho más estrecho ante figuras como el italiano Jannik Sinner, a quien aventaja por 10 triunfos a 6, o el alemán Alexander Zverev, con un historial de 7-6. En tanto, contra el serbio Novak Djokovic, el balance se mantuvo igualado con cinco victorias para cada uno.

Con este resultado en el cemento de Doha, Carlos Alcaraz se instaló en la ronda de los cuatro mejores y reafirmó su condición de favorito para alzarse con el título en el torneo catarí, a la espera de conocer a su próximo rival en la búsqueda de una nueva corona para su palmarés.