¿Dónde verlos? Alejandro Tabilo y Tomás Barrios fueron programados en el ATP de Buenos Aires

Los tenistas nacionales Alejandro Tabilo (71° del ranking mundial) y Tomás Barrios (114°) conocieron este lunes la programación para sus respectivos debuts de en el ATP 250 de Buenos Aires este martes.

"Jano", número uno de Chile, enfrentará al invitado local Facundo Díaz Acosta (285°) en el segundo turno de la cancha central, es decir, no antes de las 14:30 horas.

En caso de superar al argentino en su primer encuentro en el circuito, el nacido en Toronto desafiará en la siguiente ronda al brasileño Joao Fonseca (33°), tercer sembrado del certamen.

Por su parte, tras la baja de Cristian Garin (89°), "Tomi" fue emparejado con el lucky loser Thiago Seyboth Wild (197°), también de nacionalidad brasileña, duelo que arrancará en el primer turno del Estadio 2, es decir, a las 13:00 horas.

Si consigue su cuarta victoria sobre el oriundo de Marechal Candido Rondon, el criollo se verá las caras en octavos de final con el italiano Luciano Darderi (22°), segundo favorito del torneo.

¿Donde ver a los chilenos en el ATP 250 de Buenos Aires?

Ambos duelos de los chilenos se podrán ver a través de la plataforma de streaming Disney+, además de todos los duelos del torneo que se disputa en Argentina.