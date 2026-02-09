Ley Jacinta: CMF actualiza pólizas del SOAP y precisa qué pasa con los seguros antiguos

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció este lunes modificaciones a las normas relativas al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), con el objetivo de incorporar los cambios introducidos a la Ley de Tránsito.

En particular, la Ley Jacinta elevó los montos de indemnización en caso de fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito, además de reducir el plazo para el pago de estas compensaciones de 10 a 7 días hábiles.

En este contexto, la CMF incorporó la "Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados (SOAP)" y la "Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera (SOAPEX)".

Este último corresponde a un seguro destinado a vehículos que ingresen de forma provisoria o temporal al país y que, al igual que el SOAP, será de carácter obligatorio durante todo el tiempo que circulen en territorio nacional y contará con las mismas coberturas.

Las nuevas coberturas son las siguientes:

Muerte: 600 UF por persona.

Incapacidad permanente total: 600 UF por persona.

Incapacidad permanente parcial: hasta 400 UF por persona.

Gastos médicos hospitalarios: hasta 600 UF.

El organismo aclaró que estos cambios serán aplicables a todos los seguros SOAP y SOAPEX contratados a partir de la fecha. Sin embargo, conforme a lo establecido por la Ley Jacinta, las pólizas adquiridas con anterioridad mantienen su vigencia, así como sus condiciones originales de cobertura y plazos.

Una póliza más cara y dudas sobre efectividad

La suspensión de la venta del SOAP causó crítica en los expertos, quienes recordaron sus dudas respecto a la nueva legislación. Carlos Larravide, gerente general de Automóvil Club de Chile, expresó que "la Ley Jacinta es el mejor ejemplo de cómo una buena idea termina siendo mal ejecutada".

Larravide profundizó afirmando que "aunque a primera vista esta medida de duplicar los montos de indemnización en el SOAP parece una señal positiva para la seguridad vial, persiste un problema estructural que amenaza con reducir este avance a un cambio más declarativo que efectivo".

"Al mantenerse los pagos referenciados al arancel Fonasa Nivel 3, un parámetro que no refleja los costos reales de la atención médica, el impacto efectivo de la norma se ve seriamente limitado, restringiendo el acceso a cirugías complejas, procesos de rehabilitación prolongados y atención psicológica", explicó.

El experto añadió que "este ajuste implicará un encarecimiento de la póliza, sin garantizar una compensación real y oportuna para quienes enfrentan las consecuencias más graves de la siniestralidad vial".

"Tal como está planteada, la norma no consiguió materializar el objetivo reparador que inspiró la Ley Jacinta y abre serias dudas sobre su efectividad real y su impacto que esta tendrá", puntualizó.