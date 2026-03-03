Tomás Barrios quedó fuera del cuadro principal de Indian Wells tras caer en la segunda fase de la qualy

Una amarga jornada vivió este martes el tenista nacional Tomás Barrios (115° del ranking ATP), quien perdió ante el canadiense Alexis Galarneau (219°) en la última ronda de la qualy para el Masters 1.000 de Indian Wells y no pudo sumarse a su compatriota Alejandro Tabilo (40°) en el cuadro principal del certamen californiano.

Una hora y 38 minutos duró el encuentro donde el norteamericano supo aprovechar las falencias que mostró el chileno en su rendimiento, sacando boletos al main draw tras imponerse por parciales de 6-3 y 6-4.

El chillanejo se vio sorprendido en el primer set por la efectividad de su rival, quien no solamente mantuvo la solidez en su servicio, sino que además consiguió un quiebre en el sexto juego que le permitió encaminar un cómodo 6-3.

Parecía que el ñublino podría equiparar la contienda en el segundo capítulo. Pero nuevamente exhibió fragilidad en su saque y el contrario le propinó un nuevo rompimiento en el séptimo game para abrochar su triunfo con un 6-4.

De esta manera, el único chileno en carrera por el título es Tabilo, quien ya tenía un lugar asegurado en el main draw y que en primera ronda se verá las caras con la promesa española Rafael Jódar (103°).

El próximo desafío de Tomás Barrios será la fase previa del Masters 1.000 de Miami.