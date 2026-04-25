Tomás Barrios ya tiene rival para su estreno en el Challenger de Mauthausen

Después de su temprana eliminación en la qualy del Masters 1.000 de Madrid, el tenista nacional Tomás Barrios (123° del ranking ATP) está listo para volver a la acción en la semana entrante.

El chileno se anotó para el Challenger de Mauthausen en Austria, certamen donde hará su estreno ante el joven invitado local Sebastian Sorger (436°), en un duelo inédito en el circuito.

El torneo arrancará este lunes 27 de abril, pero el nacional tendrá que esperar por su programación una vez que termine la qualy.

Sin embargo, ya está confirmado que si Barrios logra superar al europeo, medirá fuerzas en segunda ronda con el vencedor del choque entre el dueño de casa Lukas Neumayer (195°) y el taiwanés Chun-Hsin Tseng (165°).

Cabe recordar que "Tomi" tiene como gran objetivo por delante su preparación para la etapa clasificatoria de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, en la semana del 18 de mayo.