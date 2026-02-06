Barrios destacó rol de Massú en triunfo ante Lajovic: Me habló en los momentos difíciles, fue fundamental

Tomás Barrios valoró el rol clave que tuvo el capitán Nicolás Massú durante el triunfo sobre Dusan Lajovic en el primer partido de la serie entre Chile y Serbia en la Copa Davis, remarcando que las palabras del medallista olímpico fueron "fundamentales".

En la rueda de prensa, Barrios comentó que Massú "me habló mucho en los momentos difíciles, en un momento del segundo set que estaba complicado, me dijo que para esto trabajé toda mi vida, para este tipo de partidos, para estos momentos, que lo merezco y que lo fuera a buscar".

"Lo sentí mucho el apoyo del Nico, y no solo hoy día, en toda la semana, siempre está pendiente. Es algo fundamental", destacó Barrios.

El chillanejo también indicó que Massú también fue clave en lo táctico, porque "él lo sabe demostra mucho".

Finalmente, fue consultado por una eventual serie ante España en caso de vencer a Serbia y la posibilidad de enfrentar al número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

"Es difícil por calendario que vengan ese tipo de jugadores, que siempre están jugando semifinales y finales de torneos Masters y Grand Slam...Sería bueno para todos que venga Alcaraz, pero también sería más difícil para nosotros", cerró entre risas el chillanejo.