Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Buenas noticias para Chile: Serbia no contará con ningún top 100 para la Copa Davis

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los partidos se disputarán este 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional.

Buenas noticias para Chile: Serbia no contará con ningún top 100 para la Copa Davis
El equipo serbio que enfrentará a Chile en la Copa Davis confirmó la baja de Hamad Medjedovic (80° del ranking ATP) por lo que no contará con tenistas top 100.

Medjedovic se sumó a las ausencias de Novak Djokovic (3°), Miomir Kecmanovic (69°) y Laslo Djere (94°).

Con estas ausencias, los encabezados por Victor Troicki contará con Dusan Lajovic (125°) como la raqueta número uno, Ognjen Milic (460°) de 18 años, y para el dobles con los hermanos Ivan Sabanov (220° en la especialidad) y Matej Sabanov (221°).

¿Quiénes jugarán por Chile ante Serbia?

Chile, capitaneado por Nicolás Massú, pisará la cancha con Alejandro Tabilo (73°), Cristian Garín (92°), Nicolás Jarry (140°), Tomás Barrios (112°) y Matías Soto (323°).

¿Cuándo se juega la serie entre Chile y Serbia?

Los duelos entre chilenos y serbios serán este 6 y 7 de febrero en el Court Central "Anita Lizana", del Parque Estadio Nacional.

