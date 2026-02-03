¿Cuándo y dónde ver la serie entre Chile y Serbia en la Copa Davis?

El equipo chileno de Copa Davis, dirigido por Nicolás Massú, enfrentará este fin de semana a una mermada escuadra de Serbia en el Court "Anita Lizana" del Estadio Nacional, en los Qualifiers de la Copa Davis 2026.

El conjunto chileno afrontará la llave como favorito, con la presencia de sus principales figuras: Alejandro Tabilo (73° en el ranking ATP), Cristian Garin (92°), Tomás Barrios (112°), Nicolás Jarry (140°) y Matías Soto (323°).

Serbia, en cambio, afrontará la serie sin su principal figura, el legendario Novak Djokovic. Tampoco estarán Miomir Kecmanovic (60°), Hamad Medjedovic (90°) y Laslo Djere (92°).

Los serbios, liderados por el capitán Viktor Troick, se presentarán con Dusan Lajovic (125°),Ognjen Milic (466°), Brank Djuric (499°); y los gemelos Matej Sabanov (177°) e Ivan Sabanov (210°) serán los doblistas.

La serie, que ganará el mejor de cinco partidos, se disputarán el viernes 7 y sábado 8 de febrero, con duelos que arrancarán a las 18:00 horas (21:00 GMT).

En la primera jornada se disputarán dos singles; y el sábado se cerrará la serie, con el dobles y los dos singles restantes en caso de ser necesarios.

La serie de Copa Davis no tendrá transmisión en televisión abierta, y se podrá ver sólo en el cable, en la señal de DirecTV Sports; en streaming estará en la plataforma DGO.

Todos los detalles los podrás seguir en los Marcadores Virtuales de Cooperativa.cl.