¡Equipo completo! Nicolás Massú entregó la nómina de Chile para enfrentar a Serbia

El elenco nacional estará liderado por Garin, Tabilo y Jarry.

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, entregó este lunes la nómina del elenco nacional que desafiará a Serbia en febrero próximo por las Qualifiers de Copa Davis.

La escuadra nacional contará con equipo completo luego de la nominación de los cinco jugadores mejores rankeados en el circuito de la ATP: Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Tomás Barrios, Nicolás Jarry y Matías Soto.

La serie se jugará entre el 6 y el 7 de febrero en el Court Central "Anita LIzana", del Parque Estadio Nacional.

De ganar esa serie, Chile avanzará a la segunda ronda clasificatoria a jugarse en septiembre.

De perder, deberá defender la categoría también en septiembre ante un elenco del Grupo Mundial I.

