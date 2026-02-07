Gran Bretaña y Alemania avanzaron a la segunda ronda de Qualifiers de Copa Davis
Quedaron definidas las primeras dos series en la elite de la “Copa Mundial del tenis”.
Gran Bretaña y Alemania sellaron sus boletos a la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis, luego de vencer a Noruega y Perú, respectivamente.
Croacia y Dinamarca y Japón con Austria, que acabaron con empate a una victoria, dejaron todo pendiente de la segunda jornada.
Los británicos se quedaron con el primer pasaje entre la noche del viernes recién pasado y este sábado, con un claro global de 4-0.
Jack Draper y Cameron Norrie acercaron al combinado británico al objetivo, consagrado en el duelo de dobles donde Julian Cash y Lloyd Glasspool vencieron a Nicolai Budkov Kjaer y Viktor Durasovic por 6-2, 2-6 y 7-6(5).
Después, en un choque sin trascendencia, Jacob Fearnley redondeó el triunfo británico al ganar a Budkov Kjaer por 3-6, 6-3 y 10-7.
El conjunto de Leon Smith espera rival para la segunda ronda en septiembre, que saldrá del duelo entre Australia y Ecuador.
Alemania, en tanto, hizo los deberes frente a Perú y la mañana de este sábado liquidó todo con el 3-0 de la llave,.
Yannick Hanfmann ganó a Gonzalo Bueno por 6-4 y 6-4 y después, Jan Lennard Struff a Juan Pablo Varillas por 6-4 y 6-2. En el dobles, finalmente Kevin Krawietz y Tim Puetz lograron un 6-0, 2-6 y 6-4 ante Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino.
Pese a que la llave se hizo irremontable, de todas maneras se disputa el cuarto punto entre Justin Engel y Gonzalo Bueno.
Así, los germanos esperan por el vencedor entre Dinamarca y Croacia para la siguiente instancia, que dará un cupo a las Finales de la Copa Davis.