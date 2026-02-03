Nicolás Massú sobre Novak Djokovic: Habría sido increíble contar con su presencia

El capitán del equipo chileno Nicolás Massú habló sobre la ausencia de Novak Djokovic (3°) para los duelos de Copa Davis que enfrentarán a Chile y Serbia, y explicó que habría sido "increíble" contar con el jugador que más títulos de Grand Slam ha ganado.

"Contar con Djokovic habría sido increíble", comentó el medallista olímpico en conferencia de prensa.

"Era una gran oportunidad de tener un jugador como él, uno de los mejores deportista de la historia", añadió.

A pesar de la ausencia del 24 veces ganador de Grand Slam, Massú no le restó importancia a los jugadores serbios que estarán presente; "Hay que enfocarse con los que están acá, que también son grandes jugadores, algunos son más jóvenes a otros los conozco más, como Lajovic", comentó.

El capitán de Chile finalizó comentando el objetivo que tienen para enfrentar la serie.: "Acá queremos hacer un buen trabajo, queremos ganar y tenemos la motivación de jugar en caso de, contra España allá en septiembre", dijo.

¿Cuándo y dónde juega Chile ante Serbia por la Copa Davis?

La escuadra nacional enfrentará al equipo europeo este viernes 6 y sábado 7 de febrero en el court central "Anita Lizana" en el Parque Estadio Nacional.

Los partidos serán transmitidos exclusivamente por Direc TV.