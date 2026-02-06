Tabilo despertó para remontar ante Milic y encaminó la serie de Chile ante Serbia en la Copa Davis
"Jano" superó difíciles momentos ante el debutante tenista eslavo.
La escuadra nacional buscará dar el último golpe en el dobles.
En un duelo de inicio complicado, Alejandro Tabilo derrotó al joven Ogjmen Milic, de 18 años, y colocó el 2-0 de Chile ante Serbia en la primera ronda de las Qualifiers de Copa Davis.
El número 73 del mundo, y primera raqueta nacional, fue de menos a más y reaccionó a partir del segundo set para imponerse al 462° de la ATP -y debutante en la Davis- por 6-7(3), 6-2 y 6-4 en dos horas y 12 minutos.
"Jano" la pasó mal durante la manga inicial, tanto por su propio desempeño como por los golpes de Milic, quien pese a la diferencia en el papel jugó con personalidad y asestó grandes golpes a lo largo de la contienda, aunque mezcladas con errores propios de la falta de experiencia.
Aunque el 1 de Chile llegó hasta el tie break, Milic arrasó para concretar la sorpresa y llevarse el primer episodio.
La charla de Nicolás Massú resultó clave, pues Tabilo saltó al segundo set con un semblante diametralmente opuesto a la deslucida prestancia que había tenido en el arranque.
