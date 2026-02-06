Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Tabilo despertó para remontar ante Milic y encaminó la serie de Chile ante Serbia en la Copa Davis

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Jano" superó difíciles momentos ante el debutante tenista eslavo.

La escuadra nacional buscará dar el último golpe en el dobles.

Tabilo despertó para remontar ante Milic y encaminó la serie de Chile ante Serbia en la Copa Davis
 Matías Salas (@matiascaptura)
En un duelo de inicio complicado, Alejandro Tabilo derrotó al joven Ogjmen Milic, de 18 años, y colocó el 2-0 de Chile ante Serbia en la primera ronda de las Qualifiers de Copa Davis.

El número 73 del mundo, y primera raqueta nacional, fue de menos a más y reaccionó a partir del segundo set para imponerse al 462° de la ATP -y debutante en la Davis- por 6-7(3), 6-2 y 6-4 en dos horas y 12 minutos.

"Jano" la pasó mal durante la manga inicial, tanto por su propio desempeño como por los golpes de Milic, quien pese a la diferencia en el papel jugó con personalidad y asestó grandes golpes a lo largo de la contienda, aunque mezcladas con errores propios de la falta de experiencia.

Aunque el 1 de Chile llegó hasta el tie break, Milic arrasó para concretar la sorpresa y llevarse el primer episodio.

La charla de Nicolás Massú resultó clave, pues Tabilo saltó al segundo set con un semblante diametralmente opuesto a la deslucida prestancia que había tenido en el arranque.

- Más detalles en instantes.

