Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago27.0°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Tomás Barrios abrirá la serie para Chile ante Serbia en la Copa Davis

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El segundo partido de singles lo jugará Alejandro Tabilo.

Tomás Barrios abrirá la serie para Chile ante Serbia en la Copa Davis
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista Tomás Barrios (112°) será el encargado de abrir la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia cuando se enfrente en el primer partido de singles de la jornada  de viernes frente a Dusan Lajovic (123°).

El segundo encuentro lo disputará la primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo (73°), ante Ognjen Milic (462°).

Para el dobles que abre la jornada sabatina, la dupla escogida por el capitán Nicolás Massú, será compuesta por Tabilo y Nicolás Jarry (140°), quienes se medirán ante Ivan Sabanov y Matej Sabanov.

¿Cuándo y dónde juega Chile ante Serbia por la Copa Davis?

El elenco nacional enfrentará al equipo europeo este viernes 6 y sábado 7 de febrero en el court central "Anita Lizana" en el Parque Estadio Nacional.

Los partidos serán transmitidos exclusivamente por Direc TV.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada