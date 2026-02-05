Tomás Barrios abrirá la serie para Chile ante Serbia en la Copa Davis

El tenista Tomás Barrios (112°) será el encargado de abrir la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia cuando se enfrente en el primer partido de singles de la jornada de viernes frente a Dusan Lajovic (123°).

El segundo encuentro lo disputará la primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo (73°), ante Ognjen Milic (462°).

Para el dobles que abre la jornada sabatina, la dupla escogida por el capitán Nicolás Massú, será compuesta por Tabilo y Nicolás Jarry (140°), quienes se medirán ante Ivan Sabanov y Matej Sabanov.

¿Cuándo y dónde juega Chile ante Serbia por la Copa Davis?

El elenco nacional enfrentará al equipo europeo este viernes 6 y sábado 7 de febrero en el court central "Anita Lizana" en el Parque Estadio Nacional.

Los partidos serán transmitidos exclusivamente por Direc TV.