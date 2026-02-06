Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis
[VIDEO] Barrios sacó aplausos con la "longa shot" en el duelo ante Lajovic en la Copa Davis
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El chillanejo exhibió su técnica en el Court Central del Estadio Nacional.
El chileno Tomás Barrios sacó aplausos este viernes en el Court Central del Estadio Nacional en el duelo ante Dusan Lajovic, el primero de la serie entre Chile y Serbia, al ejecutar su especial técnica, la "longa shot", durante el noveno game del primer set.