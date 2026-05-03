[VIDEO] Bochornoso: Marcelo Ríos fue sacado por Carabineros de un bar

Una nueva polémica protagonizó el extenista Marcelo Ríos tras ser desalojado en evidente estado de ebriedad del Bar Taringa, en la comuna de Vitacura.

Según testigos, el otrora número uno del mundo inició una fuerte discusión con quien sería su pareja y terminó amenazando a los clientes presentes, situación que obligó la intervención de Carabineros.

De acuerdo a La Tercera, el hecho ocurrió en las inmediaciones del Bar Taringa, donde el exnúmero uno del mundo fue captado en registros difundidos en redes sociales, los que rápidamente se viralizaron.

En las imágenes se observa al exdeportista conversando con funcionarios de Carabineros de Chile, mientras es sostenido por otra persona, en medio de un evidente estado de alteración. Según versiones recogidas por distintos medios, el incidente incluyó una caída que le provocó una lesión en la frente, además de momentos de tensión con otros asistentes del local.

Uno de los registros difundidos en redes sociales describe la situación señalando que "en este minuto, Chino Ríos haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana. Solo faltaron los bomberos".

Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez entregó antecedentes adicionales sobre lo ocurrido, indicando que "él se encontraba en un conocido local del sector junto a una mujer, que aparentemente era su pareja. Empezaron a discutir, esta discusión subió de tono y levantaron la voz".

La comunicadora añadió que "las personas que estaban en el lugar llamaron primero a seguridad ciudadana y luego a Carabineros. Por lo tanto, Carabineros llega, toma el procedimiento, pero no pasa a mayores".

El episodio no dejó personas detenidas, aunque volvió a instalar el nombre del extenista en la discusión pública tras un nuevo incidente fuera del ámbito deportivo.