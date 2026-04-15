Jaime Fillol y amenazas a la familia de Jarry: Yo diría que a ese tipo de gente no hay que pescarla

El extenista Jaime Fillol se refirió a las amenazas recibidas por la familia de su nieto Nicolás Jarry en medio del Masters 1.000 de Roma del año pasado, y aseguró que lo vivido por la esposa del jugador, María Laura Urruticoechea, son cosas que se vienen dando hace años y que lo mejor es "no pescarlas, ignorarlas o derivarlas".

"Sé que eso viene ocurriendo hace muchos años ya. No es novedad. Ha habido no al más alto nivel, pero sí ya se está dando efectivamente en el más alto nivel también, donde las apuestas están ahí siempre y hay grupos de gente que se dedica a eso. Y esa gente no entiende nada del tenis. No saben de tenis ni les interesa el tenis; les interesa la apuesta", dijo a La Tercera.

"Probablemente haya agrupaciones mafiosas, pero con toda seguridad lo que les pasó a Nicolás y a Laura le está pasando a otro. Es casi seguro que está ocurriendo. Solo que hay algunos que se sorprenden. Pienso que Laura a lo mejor lo tomó muy en serio. Yo diría que a ese tipo de gente no hay que pescarla, hay que ignorarla o derivarla de otro modo. El sistema está tratando de evitar eso, pero es casi imposible de evitar por la naturaleza de las redes sociales", añadió.

Fillol contó que en ese momento él estaba junto a los Jarry- Urruticoechea en la capital italiana y que sintió que hubo poco apoyo de parte de los organizadores y de la ATP.

"Sí, yo estuve con él todo el tiempo. Se cambió de hotel. Yo pienso que ellos sintieron que hubo poco apoyo de parte de la organización y del campeonato. Por eso digo que es muy común. Tiene que ser una cosa que ya se está viendo mucho. Sé que en este caso había un tema con las cámaras de seguridad del hotel que no estaban funcionando. Por lo tanto, no se pudo ver quiénes fueron los que entraron a la pieza a desordenarla. Obviamente, yo creo todo lo que dijeron Laura y Nico, que estaban muy asustados. Eso pudo gatillar el virus, también. Eso pudo ser una coincidencia. Va a ser difícil saber eso. Pero si hay un nivel de estrés superior a la capacidad de resistencia que tenga la persona, le puede afectar un virus. Hay que tener mediciones que nadie tiene. Yo diría que él ahora está enfrentando su quehacer cotidiano desde lo tenístico y de su profesión. Entonces creo que esa situación de las redes sociales no le va a afectar. No en su rendimiento", expresó.

Con respecto al nivel mostrado por Jarry la semana pasada en Madrid, donde alcanzó semifinales en el Challenger, Fillol expresó que "estoy muy contento, porque no hay mal que dure 100 años. En algún momento tenía que cambiar esto. Y qué bueno que se dio y yo creo que Nico está bien contento por lo que hizo en Madrid. Además, el ambiente es muy bonito y él disfrutó mucho. Yo creo que él está con su mente mucho más aliviada, por decirlo así. Y va a empezar a rendir de nuevo, va a empezar a ganar más partidos. Este es el camino".