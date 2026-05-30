PSG venció por penales a Arsenal y se coronó bicampeón de la Champions

En una tensa final en Budapest, Hungría, Paris Saint-Germain se consagró como el flamante bicampeón de la UEFA Champions League a través de un 4-3 en penales ante Arsenal luego de firmar un 1-1 tras el tiempo regular y el alargue.

Kai Havertz abrió la cuenta rápidamente para los "gunners", en apenas cinco minutos de juego, aprovechando una desinteligencia defensiva rival y un mal despeje de Marquinhos.

La escuadra de Mikel Arteta no tuvo tapujos en "poner el autobús" de inmediato, defendiendo con sus 10 jugadores de campo alrededor del área.

El encuentro tuvo un desarrollo marcado: Arsenal arropado en su propio terreno y un PSG sin ideas para poder romper la dura muralla londinense.

Los dirigidos por Luis Enrique tuvieron algunas aproximaciones, siendo la velocidad por las bandas su arma. De todas formas, la zaga inglesa seguía respondiendo bien en la segunda etapa.

El pique de Kvicha Kvaratskhelia a las espaldas de Cristhian Mosquera terminó en falta penal y Ousmane Dembélé lo concretó para la igualdad parcial a los 64' con un penal.

Un detalle podía cambiar el destino y Arsenal se vio obligado a salir más, aunque Paris Saint-Germain mantuvo la iniciativa y forzó constantes atrapadas de David Raya ante sus centros.

Pese a tumultos y luchas en ambas áreas, el empate se mantuvo tras el alargue, llevando todo a los penales.

Eberechi Eze ejecutó el segundo penal de Arsenal en la tanda y acabó por ser el primer tiro errado. Tras cartón, Raya corrigió el fallo de su compañero al atajarle a Nuno Mendes.

Tiros adentro de ambos lados y la responsabilidad recayó en el quinto penal londinense, que el brasileño Gabriel Magalhaes mando a las nubes y selló el título de PSG.

De esta manera, el elenco francés ganó su segunda Champions al hilo, luego de inaugurar su palmarés en la pasada edición 2024/25. De paso, le negó a Arsenal la primera estrella en su segunda final: Antes había perdido la 2005/06 ante el FC Barcelona de Ronaldinho.

Respecto al DT Luis Enrique, sumó su tercera "orejona" personal, sumando el bicampeonato al título 2014/15 con FC Barcelona.

Ficha de la final de Champions PSG vs. Arsenal:

PSG (1): 39. Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos [C] (105' Illya Zabarnyi), Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha (105' Lucas Beraldo), Joao Neves, Fabián Ruiz (95' Warren Zaire-Emery); Désire Doué, Ousmane Dembélé (90+5' Gonzalo Ramos), Khvicha Kvaratskhelia (83' Bradley Barcola). DT: Luis Enrique

ARSENAL (1): David Raya; Cristhian Mosquera (66' Jurrien Timber), William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly (90' 10. Eberechi Eze), Bukayo Saka (82' Noni Madueke), Martin Odegaard [C] (66' Viktor Gyokeres), Leandro Trossard (82' Gabriel Martinelli); Kai Havertz (90' Eberechi Eze). DT: Mikel Arteta

ESTADIO: Puskás Arena, Budapest

ARBITRO: Daniel Siebert (ALE)

GOLES: 0-1: 5' Kai Havertz (ARS); 1-1: 64' Ousmane Dembélé, de penal (PSG)

TARJETAS AMARILLAS: 46' Cristhian Mosquera (ARS); 53' Bukayo Saka (ARS); 90+5' Joao Neves (PSG); 98' Viktor Gyokeres (ARS); 102' Declan Rice (ARS); 102' Mikel Arteta (DT, ARS); 117' Nuno Mendes (PSG)