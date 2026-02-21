Jarry palpitó el Chile Open: "Cada vez estoy un poco más tranquilo dentro de la cancha"

Tras conocer su suerte en el Chile Open, el tenista nacional Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) entregó sus pálpitos pensando en estreno en el certamen santiaguino, en el cual intentará terminar con su racha de siete meses sin poder ganar en el circuito.

En vísperas de su debut en el torneo, el "Príncipe" aseguró que "si tengo un buen 2026 es por todo el trabajo que vengo haciendo por meses, no por el resultado de un campeonato. Ayuda jugar en Chile porque uno está más tranquilo, uno está en familia, uno se siente en casa y eso ayuda siempre a nivel personal, a cualquier competidor".

Con respecto a su escasez de victorias desde Wimbledon, la cuarta raqueta chilena remarcó que "hay que fijarse menos en los números, sobre todo cuando cuando tienen una connotación más negativa dada la realidad que existe. Yo mentalmente ya estoy contento de que la semana pasada pude hacer un partido decente después de 5 meses. Yo creo que cada deportista de élite tiene que tiene que focalizarse, salir y mejorarse día a día, no quedarse pegado en cosas que pasan hace mucho tiempo".

De todas maneras, la "Torre" reconoció que no se ilusiona con un gran resultado en el campeonato. "Mi expectativa está baja a nivel de resultado. La semana pasada fue mi primer torneo que pude competir a un nivel decente, sobre todo por ya poder sacar. Cada vez estoy un poquito más tranquilo dentro de la cancha con el codo, sigo teniendo un poco de miedo por si algo puede pasar", puntualizó.

En ese sentido, el nieto de Jaime Fillol afirmó que "el primer objetivo es poder competir bien, es poder tener una buena mentalidad para luchar hasta el último punto. Por ahora estoy solamente focalizándome en mí, en poder hacer yo un buen partido, independiente del resultado, para tomar confianza".

Nicolás Jarry (143°) enfrentará a un jugador proveniente de la qualy y podría chocar en segunda ronda con el también chileno Matías Soto (317°), quien debe medirse con el trasandino Tomás Etcheverry (51°).