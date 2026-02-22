Ministro Muñoz afirmó que EE.UU. no le ha notificado que sanción incluya a su familia

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, abordó la sanción de Estados Unidos de revocar su visa por el proyecto del cable submarino entre Chile y China.

La medida, que también afecta al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, fue anunciada el pasado viernes. Estados Unidos acusó que "llevaron actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

"Estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían", agrega el comunicado.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado reveló que el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, le advirtió de posibles sanciones que el EE.UU. podría tomar al respecto, pero "jamás imaginé algo así".

"Estaba en medio de mis vacaciones familiares, y recibí un correo electrónico por parte de la embajada, diciéndome que la visa había sido revocada. No me dieron los motivos, pero uno lo vincula con reuniones que hemos tenido con el embajador previamente, y se imagina cuál es la razón", afirmó.

En esa línea, sostuvo que "el embajador en una reunión previa había dado la posibilidad de tomar sanciones contra las personas que habían participado (del proyecto), por muy técnica que haya sido. La reunión fue a principios o mediados de enero. Lo escuché con estupor, no esperaba recibirlo".

Una de las preocupaciones es que su hija se encuentra realizando un postgrado en Estados Unidos. Sin embargo, aseveró que "decía que podía afectar a mi familia. Tengo un poco de confusión al respecto. Por el momento la única visa revocada es la mía".

"Me parece que es una decisión, por un lado, desmedida, en términos de que una autoridad como la nuestra, debe evaluar técnicamente los distintos proyectos que genera. Con la misma seriedad de cualquier otro proyecto, no discriminamos el país de origen", planteó.

En ese sentido, señaló sobre el futuro del cable submarino que "cuando nos llegó, como todo proyecto de telecomunicaciones, lo estábamos analizando y según los antecedentes que nos dispuso la Embajada de Estados Unidos, nosotros tenemos en pausa el proyecto, y estamos viendo con los organismos competentes".

"Los cables submarinos son las nuevas autopistas digitales, el mundo está desarrollado en tornos a éstos. Son fibras muy delgadas. Y éstos en Chile son 4. Estados Unidos también tiene. La verdad es que el mundo se mueve con esta infraestructura. Es estructural. Cuando analizamos este proyecto lo hacemos con mucho cuidado", afirmó.