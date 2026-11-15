Nicolás Jarry, Tomás Barrios y Matías Soto ya tienen rivales para el Challenger de Montevido

Con tres raquetas nacionales en competencia, este lunes se dará inicio formal al cuadro principal del Challenger 75 de Montevideo, en Uruguay, certamen sobre polvo de ladrillo donde Nicolás Jarry (751° del ranking ATP), Tomás Barrios (201°) y Matías Soto (261°) buscarán cerrar la temporada sumando valiosas unidades.

El único de los representantes criollos programado para saltar a la cancha en la jornada inaugural será Nicolás Jarry. El tenista nacional fue agendado en el último turno de la Cancha Central, por lo que verá acción no antes de las 20:00 horas de Chile ante el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida (218°), rival que fue su verdugo semanas atrás en el Challenger de Cali.

En caso de superar el estreno y tomarse revancha del paulista, el "Príncipe" se instalará en los octavos de final para medirse ante el ganador del choque entre el argentino Lautaro Midón (178°) y el promisorio boliviano Juan Carlos Prado (178°).

Por su parte, los otros dos chilenos en el cuadro charrúa esperarán su turno para debutar entre martes y miércoles. Tomás Barrios arrancará su expedición frente al crédito local Franco Roncadelli (221°), y de avanzar podría toparse en segunda fase con el vencedor de la llave entre los trasandinos Francisco Comesaña (135°) y Juan Manuel La Serna (216°).

En tanto, Matías Soto desafiará en primera ronda al argentino Alex Barrena. Si el copiapino logra la victoria, tendrá una exigente prueba en octavos al cruzarse potencialmente con el máximo favorito al título en la capital uruguaya, el trasandino Camilo Ugo Carabelli (65°), quien espera por un rival proveniente de la fase clasificatoria.