Pavez admitió que paro camionero "afectó las prioridades del Gobierno" y defendió acuerdo por combustibles

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reconoció que el paro de camioneros de la última semana afectó las prioridades del Gobierno, aunque defendió la negociación que permitió alcanzar un acuerdo con los principales gremios del transporte de carga.

En entrevista con "Mesa Central" de Canal 13, la autoridad abordó las consecuencias de las movilizaciones y admitió que "evidentemente que la circunstancia de tener una movilización importante también afecta las prioridades del gobierno, eso sin ninguna duda, no podemos desconocerlo".

Pavez defendió la respuesta del Ejecutivo, señalando que "el gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad que tiene en cuanto a la proyección de ciertas crisis y también frente a situaciones de facto que pueden alterar la agenda, porque para eso está el gobierno, para poder gobernar".

El acuerdo alcanzado con los transportistas contempló una rebaja de 142 pesos por litro de diésel y de 39 pesos en las bencinas, además de medidas para evitar nuevas alzas hasta el 31 de marzo de 2027.

El subsecretario también destacó que, durante las protestas, no se registraron problemas graves de orden público ni afectaciones severas al abastecimiento, y aseguró que el Gobierno mantuvo un monitoreo permanente de la movilización.