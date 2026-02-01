Djokovic elogió a Alcaraz tras caer en la final de Australia: Lo que hiciste es legendario
"No pensaba estar en la ceremonia de clausura", reconoció el serbio.
El serbio Novak Djokovic (4° del ATP), quien por primera vez perdió una final del Abierto de Australia y no pudo lograr su título del Grand Slam número veinticinco, tuvo palabras de reconocimiento para Carlos Alcaraz (1°), quien sí logró el éxito en Melbourne.
"Felicitar a Carlos por un gran torneo y grandes semanas. Lo que hiciste es histórico, legendario. Mucha suerte para el resto de tu carrera, eres muy joven y seguro te voy a ver muchas más veces en los siguientes diez años", dijo el balcánico.
Seguido a ello, el diez veces ganador del "major" oceánico se refirió a la presencia de Rafael Nadal en el "Rod Laver" Arena: "Demasiadas leyendas españolas, parece que estaba jugando contra dos, no es justo. Tenía preparado un discurso de victoria y uno de derrota, deja que vuelva a ese", bromeó.
"Este es el año 22 que vengo y, al jugar estos años contra Jannik Sinner y Carlos, debo reconocer que no pensaba estar en la ceremonia de clausura. Quién sabe lo que pasara en 6 meses o un año, pero muchas gracias", concluyó Djokovic.