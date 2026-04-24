Alcaraz también se pierde Roland Garros

Carlos Alcaraz confirmó que no disputará Roland Garros ni el torneo de Roma debido a las molestias que arrastra en la muñeca derecha, lesión que se originó durante su participación en el Conde de Godó de Barcelona.

El propio jugador informó la decisión a través de sus redes sociales, donde explicó el criterio médico adoptado tras los exámenes realizados. "Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista", señaló.

La baja del español en Roland Garros implica que no podrá defender el título conseguido en la edición anterior del segundo Grand Slam de la temporada.